Louan, 13 ans, et déjà présentateur de journal télévisé: il fait le buzz et impressionne Samuel Etienne et Laurent Delahousse (vidéos)

Tout a commencé le 21 aout dernier lorsque Louan, un jeune adolescent de 13 ans a posté la vidéo de son journal télévisé sur son compte Twitter "Passionné de franceinfo".

Dans son flash info d'un peu moins de 2 minutes, il donne rapidement le ton : il est sérieux, a une bonne diction, s'exprime avec aisance, exécute parfaitement les transitions entre les sujets… Bref, il a déjà tout d'un professionnel.

Il ne faut que quelques jours pour que sa vidéo fasse le buzz : elle a été vue plus d'1,3 million de fois sur Twitter. Et les commentaires sont élogieux, y compris de professionnels comme Laurent Delahousse qui écrit : "Chapeau. Je vais rester en vacances", ou encore Samuel Etienne, son idole, qui commente : "Je suis censé faire ma rentrée lundi sur France Info, mais vu le niveau de la nouvelle génération qui arrive, est-ce bien nécessaire ? (Ps : Bravo jeune homme, et à bientôt dans les rédactions". "Une graine de très haut talent ! Un vrai patron", écrit quant à lui Mohamed Bouhasfi, de l'émission C à Vous.

Le 24 août, Louan a pu tester la présentation in situ sur le plateau de France 3 Normandie. Il s'agissait d'un test avant ce 1er septembre, un grand jour pour le jeune journaliste qui a été invité par Samuel Etienne sur le plateau de la matinale, sur France 3.

Le plus impressionnant pour lui, c'est "d'entendre le générique, et commencer, ça fait bizarre", a-t-il confié au site de Franceinfo. Louan est un vrai passionné, sa maman le confirme : "Il regarde France Info le matin dès qu'il se lève", dit-elle avec fierté.

On peut imaginer dans quelles études le jeune adolescent va se lancer dans quelques années.