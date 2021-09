"Tu vas tellement me manquer": Philippe Etchebest et Hélène Darroze réagissent au départ de Michel Sarran de Top Chef

Hier, on apprenait que Michel Sarran ne serait plus juré de la prochaine saison de Top Chef. Après avoir mené des brigades de chefs pendant 7 années, la production a décidé de le remplacer par Glenn Viel, chef 3 étoiles.

Pour Hélène Darroze et Philippe Etchebest avec qui il a partagé tant de moments forts, c'est un coup dur. Mais tous deux préfèrent garder en tête les bons moments qu'ils ont vécus avec le chef toulousain.

"Très heureux d'avoir partagé ces années à tes côtés mon ami Michel Sarran. Tu vas nous manquer #chocolatine #roiducassoulet #croquemichel", écrit Philippe Etchebest, qui adorait plaisanter avec Michel Sarran, et surtout le taquiner dans la compétition.

Hélène Darroze a elle aussi partagé sa tristesse de voir son comparse quitter la belle aventure Top Chef. "Mon Michel, tu vas tellement me manquer sur le prochain tournage de Top Chef. Merci merci pour tous les bons moments que l'on a passés ensemble ces 7 dernières années. Que de bons souvenirs qui resteront à jamais dans mon cœur", a écrit la cheffe sur Instagram, en légende d'une photo où elle apparait aux côtés de Michel Sarran.

Dans sa réponse, on se rend compte que cette décision de M6 est difficile pour le chef Sarran : "Merci Hélène, vous allez me manquer aussi, j'en ai peur. Mais la vie ne s'arrête pas et on aura plein de choses à partager ensemble. J'en suis sûr, notre amitié n'est pas un exercice tv, elle est sincère et vraie", a-t-il répondu.