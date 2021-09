Donald et Melania Trump inscrivent leur fils dans une école surnommée "l’asile", au parfum de scandale

En 2024, Barron Trump intégrera un établissement très controversé, l’Oxbridge Academy. Situé en Floride, cet établissement est géré de telle façon que son fondateur l’a rebaptisé "l’asile".

Donald et Melania Trump ont choisi l'Oxbridge Academy pour leur fils Barron. Une école de West Palm Beach dont la réputation a été entachée par plusieurs scandales ces dernières années, relate Le Figaro. L’ancien couple présidentiel s’apprête pourtant à payer la bagatelle de 34.800 dollars (29.000 euros) par an pour la scolarité de leur benjamin dans cette université.



Ce choix s’explique peut-être par les généreux dons du fondateur de cette école, William I. Koch, lors des campagnes présidentielles de Donald Trump. Mais l’université cumule les affaires. En 2015, le directeur de l’école, Robert Parsons, a été accusé de "harcèlement sexuel, environnement de travail hostile et représailles" par une employée de la librairie, comme l’a révélé alors le Palm Beach Post. Une plainte qui a débouché sur un non-lieu. Mais ce n’est pas tout.

En 2017, l’employée en question a déposé une autre plainte contre l’école, qu'elle accuse d'avoir fait pression pour obtenir son licenciement. Le fondateur de l’école, William I. Koch, a finalement licencié le directeur Robert Parsons, le directeur sportif et le coach de football de l'établissement. Selon enquête dévoilée par le New York Times, ils étaient accusés de "recevoir des pots-de-vin, de changer des notes, d'effectuer des dépenses excessives et de violer des règles régissant le sport au lycée".



La gestion de l’école serait si déplorable que William I. Koch l’a surnommée "l’asile". D’après, lui "un groupe d’élites puissant" tire les ficelles et prend les mauvaises décisions au sein de l'établissement. Et de s’inquiéter de la "manière alarmante dont l’argent y est dépensé".