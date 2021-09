Jade, Joy et le fils de Jalil Lespert font leur rentrée à Los Angeles: Laeticia Hallyday partage de rares clichés du trio (photos)

Les vacances sont terminées! Après avoir profité du soleil de leur île préférée à Saint-Barth, Laeticia Hallyday et ses filles sont rentrées à Los Angeles. Jalil Lespert était évidemment aussi de la partie. Le réalisateur de 46 ans a même proposé à ses enfants de le rejoindre. Jalil Lespert est le papa de Gena (2004) et Aliosha (2008), fruits de sa relation avec sa première compagne Bérangère Allaux et de Kahina (2010), née lors de sa relation avec l'ancienne Miss France Sonia Rolland.

Aujourd'hui, sa relation avec Laeticia Hallyday est plus que sérieurse, puisqu'il a acheté une villa avec elle à Los Angeles! Il y vivra donc avec les deux filles de Laeticia Hallyday. Jade et Joy sont scolarisées au lycée français de Los Angeles. Les deux adolescentes de 13 et 17 ans ont fait leur rentrée ce premier septembre. Mais cette année, grande nouveauté, leur demi-frère de 13 ans les a rejoint! Le fils de Jalil Lespert Aliosha vient en effet d'être inscrit dans l'établissement.

Comme de nombreux parents, Laeticia n'a pas résisté à partager un cliché des enfants prêts à aller à l'école. Dans leur uniforme, le trio arbore de grands sourires!