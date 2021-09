Le Prince de Bel-Air: Will Smith annonce en DIRECT à un jeune acteur qu'il jouera son rôle dans le reboot de la série (vidéo)

Si vous aviez la télévision dans les années 90, impossible que vous ne vous souveniez pas de la série culte "Le Prince de Bel-Air", dans laquelle l'acteur Will Smith tenait le rôle de l'acteur principal.

La série a succès va connaître une nouvelle jeunesse! Will Smith et son épouse Jada Pinkett produisent un reboot intitulé "Bel-Air". Et l'heureux élu, qui reprendra le flambeau du rôle principal est désormais connu: il s'agit de Jabari Banks, jeune acteur originaire de Philadelphie.

"C’est un rêve devenu réalité. Cette série a été très importante dans ma vie. Je suis prêt! Je suis tellement prêt!", a lancé le jeune acteur souriant, dans une conversation enregistrée entre lui et Will Smith.

Aucune date de diffusion du reboot n'a encore été dévoilée, les fans devront faire preuve de patience!