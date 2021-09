Thomas Pesquet et son équipe fêtent DIGNEMENT les 50 ans de la seule femme astronaute dans l'ISS (photos)

Le 23 avril dernier, l'Astronaute français Thomas Pesquet a quitté la Terre à bord de la capsule Dragon de SpaceX. Il a rejoint la Station spatiale internationale (ISS).

La mission devrait se dérouler jusqu'au 31 octobre prochain. Et, hasard de calendrier, Meghan McArthur, à bord de l'ISS elle aussi, a fêté son anniversaire ce 31 août. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de ses 50 ans! Mais Thomas Pesquet et ses collègues avaient prévu le coup. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont mis les petits plats dans les grands!

"Pizzas, bougies, biscuits, gâteaux"

Sur Twitter, l'astronaute fêtée a partagé de mémorables clichés de ce moment. "Quel bon dîner d'anniversaire avec mes coéquipiers de l'Expédition 65 ! Mes Space Brothers ont tout mis en œuvre: quesadillas et tortilla-pizzas avec du vrai fromage, décoration de biscuits, gâteau aux « bougies » au chocolat! Nous n'avons pas encore déballé la glace, donc je suppose que cela signifie qu'il y aura une 2e fête?"

Thomas Pesquet aussi, a partagé ses souvenirs: "Hier était un jour très spécial pour Megan. Son cadeau d’anniversaire? Un vaisseau spatial, tout simplement, et je pense que c’est la seule personne au monde qui puisse s’en vanter! Elle le mérite amplement", écrit-il aux côtés de clichés de la petite bande, qui a l'air de bien s'amuser!