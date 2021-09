Intervention royale: le prince William aide une connaissance et sa famille à fuir Kaboul

Le prince William a assuré le passage en toute sécurité d'un soldat afghan pris au piège à Kaboul en Afghanistan après avoir entendu parler de son sort. Le duc de Cambridge, 39 ans, a décidé d'intervenir après avoir appris que l'officier, qu'il avait rencontré lors de sa formation à l'académie militaire de Sandhurst dans le Berkshire, était piégé à Kaboul avec sa famille après la prise du pouvoir par les talibans au début du mois.

L'officier de marine de l'écuyer royal, Rob Dixon, a pu contacter le personnel de la région et l'ancien cadet, qui aurait servi dans l'armée nationale afghane, et ses proches ont été autorisés à embarquer à bord d'un vol à l'aéroport de Kaboul vers la Grande-Bretagne.

L'intervention du duc intervient alors que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont officiellement mis fin à leur présence militaire en Afghanistan cette semaine laissant derrière eux des centaines de citoyens et d'alliés afghans désespérés de fuir le pays.

L'officier en Afghanistan avait auparavant travaillé en étroite collaboration avec les troupes britanniques et son rôle l'avait laissé lui et sa famille, qui comprenait des femmes et des enfants, dans une position vulnérable dans le pays, rapporte le Daily Telegraph.

Cette information fait la une des tabloïds britanniques ce vendredi matin.

Après son sauvetage, l'ancien parachutiste, le major Andrew Fox, a déclaré que l'intervention du duc était "pleinement conforme à ce que nous apprenons dans l'armée en termes de valeurs".

Il a déclaré au Daily Telegraph: "J'ai moi-même demandé à 2 Para de se précipiter dans la foule et d'attraper quelqu'un pour moi. C'est tout à fait conforme à ce que l'on nous enseigne dans l'armée en termes de valeurs, de loyauté, de respect des autres, de toutes ces bonnes choses. Nous sommes formés pour aider là où nous le pouvons."