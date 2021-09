Top Chef: Glenn Viel officialise son arrivée à la place de Michel Sarran et lui adresse un message (photo)

Depuis ce 31 août, les fans de Top Chef, et en particulier de Michel Sarran, ne sont que tristesse et déception. Le chef triplement étoilé quitte le jury après de nombreuses années aux côtés de Philippe Etchebest et Hélène Darroze. Dans son annonce, on pouvait apercevoir le chef plein d'émotions, sous entendre que la production avait fait le choix de le remplacer.

Et le nom de son remplaçant ne s'est pas fait attendre. Il s'agit de Glenn Viel, chef triplement étoilé de 41 ans, qui était déjà apparu à trois reprises dans la saison précédente de l'émission.

Dans un communiqué de presse, la chaîne M6 a confirmé les rumeurs: "M6 et Studio 89 sont heureux d'accueillir Glenn Viel, jeune chef prodige aux multiples inspirations et reconnu comme l'un des plus créatifs de sa génération".

"Je suis très fier"

Ce 2 septembre, il était temps pour l'intéressé de sortir du bois. Sur Instagram, il a publié un message, en légende d'une image de lui dans les cuisines de Top Chef: "Bonjour à tous! Je suis très fier d’intégrer le jury de « Top Chef » pour cette 13ème saison aux côtés de Hélène Darroze, Paul Pairet et Philippe Etchebest. Hâte de retrouver Stéphane Rotenberg, les cuisines du concours et les nouveaux candidats de cette nouvelle saison."

"Un très grand respect professionnel"

Il a ensuite fait un signe à son prédécesseur: "J’espère être à la hauteur des grands chefs qui ont fait partie du jury. J’ai hâte de partager cette formidable expérience avec vous! J’en profite pour saluer Michel Sarran, pour qui j’ai un très grand respect professionnel."