Sophie Marceau, 54 ans, en a ras-le-bol de la célébrité

L'actrice française, qui est le chouchou du public depuis ses débuts à 13 ans dans les films de la Boum, a confié dans les pages du Figaro Madame, qu'elle avait marre de la célébrité. Elle confie d'ailleurs s'être accordée une longue pause avant de travailler sur son dernier film intitulé "Tout s'est bien passé", de François Ozon, qu'elle a présenté en juillet dernier au festival de Cannes.

Si elle en a ras-le-bol de la célébrité, c'est en partie à cause de l'intérêt qu'elle suscite au près des photographes.

"C'est tout le temps, c'est continu (...) qu'est ce que dois faire ? Prendre un fusil et tirer sur les drones ? Je n'ai pas de fusil", confie-t-elle, agacée.

"Je me protège de trop d'exposition, parce qu'on m'expose malgré moi, et ça, je trouve ça insupportable. Donc oui la surexposition et ses dérapages, ça modifie ma vie", justifie-t-elle.

L'actrice estime que dans la vie de tous les jours, "elle n'est pas du tout actrice"... Et qu'elle rêve de se retrouver dans une foule et que personne ne la regarde.

Très franche, Sophie Marceau évoque aussi le temps qui passe et le fait de vieillir. "Je n'ai pas envie d'aller contre le temps, je sais qu'il gagnera la partie, j'ai plutôt envie d'être pote avec lui", confie-t-elle.