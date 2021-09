Michael Jones tacle les nouveaux Enfoirés: Barbara Pravi le traite de "vieux con" en direct (vidéo)

Le 28 août 2021, dans le journal La Provence, Michael Jones a commenté son départ des Enfoirés. "L'esprit a changé, c'est plus commercial. Enfin, bref, je ne m'y retrouvais plus. Je trouve que les jeunes artistes n'ont pas grand chose à exprimer. Les textes sont parfois très pauvres. J'appelle ça de la musique fast-food", dit-il, avant d'y aller encore plus fort. "C'est un point de vue personnel mais je trouve que les jeunes artistes n'ont pas grand-chose à exprimer. Les textes sont parfois très pauvres. J'appelle ça de la musique "fast-food". Rien à voir avec ce que l'on faisait à l'époque."

Malgré cet avis, le succès des Enfoirés reste énorme. De plus, et surtout, le nombre de repas distribués n'a jamais été si grand: 13635 millions en 2019/2020 contre 8.5 millions en 89/86.

"Un jugement artistique générationnel"

"C'est rude, c'est un jugement artistique générationnel", commente le chroniqueur de C à vous sur France 5, qui expose ces propos autour de la table, où la chanteuse Barbara Pravi, arrivée 2e à l'Eurovision pour la France, est présente.

"On ne vous a pas appelé pour faire partie des Enfoirés?", demande la présentatrice à la jeune chanteuse. "Pas encore non!"

"Ca vous plairait?" "Oui, pourquoi pas. Je trouve ça formidable que Slimane ait fait la chanson, parce que c'est merveilleux de mettre en avant de jeunes auteurs-compositeurs. Il y a très peu d'endroits où c'est possible, l'Eurovision en fait partie. C'est pour ça que je trouve que c'est une très belle émission. Barbara Pravi en profite alors pour dire ce qu'elle pense de ce discours. "Du coup je trouve que c'est un peu une réflexion de vieux con!"