L'influenceuse américaine Mercedes Morr assassinée à son domicile par "un stalker qui la surveillait": le monde du rap endeuillé

Nouvelle tragédie sur la toile. L'influenceuse américaine Mercedes Morr, de son vrai nom Jenae Gagnier, a été assassinée à son domicile au Texas ce dimanche 29 août. Le suspect, "un stalker qui la surveillait", se serait suicidé après l'avoir tuée, selon plusieurs médias américains.

Star des réseaux, l'influenceuse Mercedes Morr, très proche du milieu du rap américain, a été assassinée brutalement à son domicile au Texas ce dimanche 29 août, laissant ses fans et le monde de la musique meurtris. De son vrai nom Jenae Gagnier, la jeune mannequin de 33 ans comptabilisait plus de 2,7 millions d'abonnés sur Instagram et comptait parmi ses amis de nombreux rappeurs et rappeuses américaines comme Drake ou encore Cardi B.

Décédée par "strangulation" et d'une "commotion cérébrale traumatique"

Un premier rapport cité par les médias américains explique que la mannequin a succombé a une strangulation ainsi qu’à une commotion cérébrale traumatique. Quant au principal suspect, Kevin Accorto, 34 ans, originaire de Floride, a été retrouvé sans vie chez sa victime. L'homme se serait suicidé après avoir tué l’influenceuse. "Pour le moment, à ce niveau de l’enquête, nous ne pensons pas que les deux entretenaient une relation", a indiqué le lieutenant Lowell Neinast au New York Post le 31 août.

D’après les informations communiquées par le média américain, ABC News, c’est le père de Mercedes Morr qui a appelé les secours, alors inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa fille. C'est lorsqu'il s'est rendu au domicile de sa fille avec les enquêteurs qu'il qu'il a fait la macabre découverte...

"Il s'agit d'un stalker qui la surveillait": la victime était harcelée depuis plusieurs semaines par son tueur

Les autorités n’ont pas encore dévoilé le mobile de ce crime, cependant, le suspect ne semble pas avoir forcé la porte, selon le rapport des enquêteurs. La sœur de la défunte a affirmé que Kevin Accorto la harcelait depuis plusieurs semaines : "Elle n’a pas été victime d’un cambriolage. Il s’agit d’un stalker qui la surveillait", a-t-elle écrit sur Instagram. La sœur de la victime n’a pas précisé depuis combien de temps le suspect l'espionnait.

Le monde du rap lui rend hommage, Drake lui dédie son dernier album

Suite à cette disparition tragique, de nombreuses personnalités de la communauté du rap américain ont tenu à rendre hommage à Mercedes Morr. Drake, de son vrai nom Aubrey Graham, a ainsi dédié son dernier album "Certified Lover Boy" sorti ce 3 septembre, à la défunte mannequin. Sur son compte Instagram, le rappeur a ainsi partagé le message qu'il a écrit en hommage à son amie Mercedes Morr, aussi disponible dans les notes de bas de pages de son album sur les services de musique en streaming comme Apple Music.

"Une combinaison de masculinité toxique et d'acceptation de la vérité qui est inévitablement déchirante", peut-on ainsi lire. "Production exécutive par Noah '40' Shebib, Oliver El-Khatib, Noel Cadastre et moi-même. Dédicacé à Nadia Ntuli et Mercedes Morr. RIP —Drake”.

La rappeuse Cardi B a aussi souhaité lui rendre hommage comme tant d'autres personnalités. Tous évoquent une personnalité très douce. "C'était une fille très gentille", a notamment écrit Cardi B en story Instagram. Des marques d'affection très émouvantes.