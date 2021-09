Inattendu! Le prince Harry et Meghan prévoient de rendre visite à la reine: voici pourquoi

C’est une information du tabloïd britannique The Sun. Celui-ci annoncé que Meghan et Harry envisagent de se rendre au Royaume-Uni… pour une raison bien précise. Une demande a en effet été formulée à la reine mais elle n’a pas encore abouti.

Le prince Harry et Meghan Markle envisagent de retourner au Royaume-Uni dans les prochaines semaines. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le journal britannique The Sun ce samedi 4 septembre. D’après le tabloïd, le couple a en effet formulé une demande à la reine pour lui rendre visite prochainement. Ce serait ainsi l’occasion pour Elizabeth II d’enfin rencontrer son arrière-petite-fille Lilibeth, âgée de 4 mois.

Beaucoup de gens sont choqués par le culot de cette offre

La démarche du Duc et de la Duchesse de Sussex était pour le moins inattendue et semble avoir choqué. "Harry et Meghan ont fait cette offre, mais beaucoup de gens sont choqués par le culot de celle-ci. Ils voudront peut-être vraiment voir la reine, mais c'est à couper le souffle compte tenu de ce qu'ils lui ont fait subir cette année", a confié une source proche au tabloïd anglais.

Cette demande n’a, semble-t-il, pas encore abouti mais une chose est sûre : la reine souhaiterait revoir ses arrière-petits-enfants, Archie et Lilibeth, a précisé la source.

Le baptême de Lilibeth au château de Windsor ?

Si la reine Elizabeth II accepte la demande de Harry et Meghan, il se pourrait que la petite Lilibeth se fasse baptisée en Angleterre, au château de Windsor, comme son frère Archie en 2019. "Harry a dit à plusieurs personnes qu'ils voulaient que Lili soit baptisée à Windsor, tout comme son frère", a d’ailleurs affirmé une source au Sun.