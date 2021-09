Si Donald Trump se représente, ça sera SANS Melania à ses côtés

Donald Trump continue de faire des allusions à une éventuelle candidature en 2024, mais des sources ont déclaré à CNN que Melania Trump n'avait pas l'intention de participer à la campagne.



L'ancienne Première dame n'est pas intéressée à reprendre le titre, ont déclaré des sources à CNN, malgré que son mari fasse miroiter la possibilité d'une autre campagne à ses partisans.

"Un peu comme en 2016, Melania Trump n'a pas vraiment l'intention de se joindre à la campagne", a déclaré Kate Bennett de CNN dimanche. "J'ai parlé à des personnes qui ont dit qu'elle n'est même pas vraiment intéressée par le fait d'être à nouveau à la Maison Blanche, de passer par le statut de première dame à nouveau".

Plusieurs amis de Melania Trump ont déclaré aux médias qu'elle n'avait aucune envie de retourner à la Maison-Blanche, et encore moins à aider si son mari décidait de se présenter.

L'ancien président Donald Trump n'a pas encore dit s'il envisageait de se présenter en 2024, bien qu'il ait parlé de cette possibilité à plusieurs reprises, affirmant que ses partisans seront "très heureux" de sa décision.



Melania Trump semble "heureuse et détendue" depuis son départ de la Maison-Blanche au début de l'année. Elle a fait peu d'apparitions publiques."Elle s'est retirée à Mar-a-Lago pour être une maman", a déclaré M. Bennett. "Nous savons qu'elle est une personne extrêmement privée et qu'être dans l'œil du public n'était pas nécessairement quelque chose qu'elle voulait faire en premier lieu."

Donald Trump, quant à lui, a continué à collecter des fonds et à organiser des rassemblements alors qu'il n'a pas encore annoncé sa candidature pour 2024.