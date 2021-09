Le diamant de 24 millions de $ implanté dans le front du rappeur Lil Uzi Vert arraché par des fans en plein festival

Lil Uzi Vert, le rappeur de 26 ans, a révélé que son diamant de 24 millions de dollars a été arraché de son front lorsqu'il a plongé dans la foule lors du festival Rolling Loud en juillet.

"J'avais un spectacle au Rolling Loud et j'ai sauté dans la foule et ils l'ont en quelque sorte arraché", a-t-il déclaré à TMZ lors du 18e anniversaire du club 40/40 de Jay-Z le mois dernier. Cependant le rappeur affirme qu'il n’a pas perdu la pierre précieuse lors de l’incident. "Je me sens bien", a-t-il dit. "J'ai toujours le diamant, donc je me sens bien." Cependant, les fans spéculent depuis le mois de juin qu'il a fait retirer le bijou car il a été repéré sans à l'époque.

Lil Uzi - dont le vrai nom est Symere Bysil Woods - a commencé à tweeter à propos du diamant en janvier, révélant qu'il avait passé des années à économiser pour pouvoir l'acheter à son créateur de bijoux préféré, Elliot Eliantte.

"Cette pierre coûte tellement cher que je la paie depuis 2017. C'était la première fois que je voyais un vrai diamant rose naturel", a-t-il écrit.

Lorsqu'on lui a demandé quelle possession matérielle il appréciait le plus, il a répondu à un fan : "Ce diamant."

Il a également dit qu'il faisait "10 presque 11 carats".

L'artiste a également déclaré à un fan que les gens se moqueront plus de lui pour avoir perdu la pierre précieuse que pour l'avoir implantée dans sa tête. Il a dit qu'il avait une assurance pour le diamant.