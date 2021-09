Michel Sarran évincé de Top Chef: M6 donne des explications (vidéo)

Le directeur des programmes de M6 s’est exprimé sur RTL France au sujet du départ de Michel Sarran de Top Chef.

Après 7 saisons en tant que juré de Top Chef, Michel Sarran est remplacé par Glenn Viel. La nouvelle a été annoncée alors que la nouvelle saison de la célèbre émission culinaire ne commencera pas avant plusieurs mois. "M6 a décidé de changer le jury", révélait le Toulousain le 31 août sur son compte Instagram. Ce lundi 6 septembre, Thomas Valentin, directeur des programmes de M6, a expliqué cette décision sur les ondes de RTL France.

"Un jury, ça évolue. Il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné Top Chef. Michel Sarran était avec nous pendant sept ans. On a pensé que c’était important d’avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux", a-t-il raconté. Et Thomas Valentin de vanter les mérites de sa nouvelle recrue : "C'est le plus jeune 3 étoiles de France. C’est quelqu’un qui, en plus de ses nombreuses distinctions, aime transmettre, aime l’excellence, aime l’exigence, et vous verrez que c’est un personnage absolument incroyable".

Glenn Viel n’est d’ailleurs pas un inconnu des téléspectateurs. "Ça fait un certain temps qu’il passait dans les émissions et à chaque fois il se passait quelque chose", a souligné l’animateur Yves Calvi. Quant à Michel Sarran, il pourrait apparaitre dans d’autres émissions prochainement, a suggéré Thomas Valentin : "On l’aime beaucoup et on a discuté avec lui d’autres projets de télévision. On pourrait tout à fait le retrouver sur les antennes de M6".