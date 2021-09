Non, l'acteur Benoît Poelvoorde n'est pas devenu conseiller financier: une arnaque en son nom est devenue virale

Depuis quelques semaines, le nom et l'image de Benoît Poelvoorde sont utilisés frauduleusement, font savoir lundi ses avocats dans un communiqué. L'acteur belge a déposé une plainte pénale contre "X" avec constitution de partie civile, ont-ils précisé.



Des personnes non identifiées diffusent depuis quelques semaines sur différentes plateformes, sites, réseaux sociaux ou directement par courriel des messages où il est question de prétendus conseils d'investissements que Benoît Poelvoorde aurait donnés en direct dans l'émission de télévision française Quotidien. Cette "information" est totalement fausse, précisent ses avocats, alors que ces messages renvoient vers de prétendues plateformes de trading en ligne de crypto-monnaies destinées aux citoyens belges. L'acteur fait savoir via ses avocats qu'il n'a jamais donné une telle interview et qu'il n'a jamais donné le moindre conseil pour investir sur des plateformes en ligne. Il n'a pas non plus donné l'autorisation aux auteurs de ces faux messages d'utiliser son nom et son image. Les sites connus relayant ce message ont déjà été signalés au SPF Économie.