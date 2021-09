 Cette actrice belge remporte le titre du look le plus audacieux sur le tapis rouge de la Mostra de Venise

Le magazine américain "Vanity Fair" a décrit la robe de l'actrice belge Salomé Dewaels sur le tapis rouge comme "le look le plus audacieux de l'édition 2021 de la mostra de Venise", mais la principale intéressée pense le contraire. Elle pense que son choix était plutôt drôle compte tenu du fait qu'elle se déshabillait également dans le film qu'elle présentait à Venise.

"J'ai ri de bon cœur que ma robe ait fait sensation", confie Salomé Dewaels dans 'Het Nieuwsblad'. Et de poursuivre: "Les gens voient mes seins dans le film de toute façon, alors autant les montrer sur le tapis rouge", dit-elle.

En plus de son choix de tenue, Salomé Dewaels a également reçu de nombreuses éloges pour sa performance d'actrice dans 'Illusions perdues', un film en costumes du réalisateur français Xavier Giannoli. "Je remarque déjà que je me fais beaucoup plus remarquer aux castings, alors que le film n'est même pas encore sorti", a déclaré l'actrice à Het Nieuwsblad.