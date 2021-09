Laeticia Hallyday se souvient avec émotion de Jean-Paul Belmondo, sa complicité avec Johnny: "Il t’attend et vous allez bien vous marrer"

Après la mort de Jean-Paul Belmondo ce lundi 6 septembre, les hommages ont afflué. Des responsables politiques de tous bords, avec bien entendu celui du président français. "Il restera à jamais Le Magnifique, a tweeté Emmanuel Macron. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous." Un hommage national sera rendu à Jean-Paul Belmondo jeudi 9 septembre aux Invalides, a annoncé mardi l'Elysée à l'AFP.

Le monde du cinéma et, plus généralement du spectacle, a partagé son émotion de voir disparaitre un monstre sacré : Nicolas Bedos, Claude Lelouch ou Antionio Banderas… La réaction d’Alain Delon, éternel rival de "Bébel" était également très attendue. Mais pour Laeticia Hallyday également, l’hommage au "Magnifique" était incontournable. Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo s’entendaient particulièrement bien : “Une grande partie de notre enfance part avec lui. Immense tristesse. Pensées à sa famille, ses fans. Son rire unique au monde, sa gentillesse et son humilité m’ont marquée à jamais. Les gens qu’on aime sont éternels et il l’est. Merci Jean-Paul Belmondo. Today you will meet again in Heaven [aujourd'hui, vous vous retrouvez au Paradis, Ndlr]. On ne t’oubliera pas, il t’attend et vous allez bien vous marrer”, a-t-elle écrit.