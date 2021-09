Les confidences de Faustine Bollaert: ce trouble émotionnel qui l’aide et la fait souffrir à la fois

L’animatrice s’est confié sur un aspect de sa personnalité qui est autant un avantage qu’un inconvénient.

"À vos marques, prêts, pâtissez!" Une formule que les téléspectateurs ont pu entendre mainte fois prononcée par Faustine Bollaert dans le Meilleur Pâtissier sur RTLTVI. C’est elle qui a animé le célèbre programme pendant plusieurs années, avant de se consacrer à d’autres aventures audiovisuelles. Au cours de sa carrière, la journaliste a dû composer avec son hypersensibilité, dont elle a pris conscience tardivement.

"On a fait une émission sur l'hypersensibilité (...) Je pensais que l'hypersensibilité c'était un peu de la sensiblerie, je ne savais pas que c'était complètement différent et que j'étais moi-même hypersensible. Je me suis complètement reconnue, ça m'a ouvert des portes incroyables, depuis, je comprends mieux mon mode d'emploi", avait-elle confié sur le plateau de C à vous.



Faustine Bollaert se félicite de se connaître mieux depuis lors : "Je me suis toujours considérée comme une écorchée vive, peut-être un peu cyclothymique. J'ai toujours remarqué que je me laissais envahir par mes émotions positives ou négatives. Que je ressentais profondément les émotions des autres", raconte-t-elle. "Je ne suis pas marginale ou folle, j'ai simplement un QR Code un peu différent. C'était très enrichissant de pouvoir mettre un mot sur ce que je ressentais. C'est une vraie richesse surtout dans mon métier".

L’animatrice estime que cette particularité l’a beaucoup aidée d’un point de vue professionnel, mais peut-être handicapée sur le plan personnel. "Ça peut être fatiguant : chaque jour est vécu comme le dernier", conclut-elle.