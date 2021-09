Frédéric Vanderwilt, l'ex de Barbara Gandolfi, évoque ses souvenirs de Jean-Paul Belmondo: "Il était jaloux de moi"

Nous vous le rappelions ce mardi, Jean-Paul Belmondo a courtisé pendant quatre ans (de 2008 à 2012) une femme d'affaires belge, ex-playmate pour le magazine Playboy, la sulfureuse Barbara Gandolfi. Cette union très médiatisée avait fait sourciller la famille de l'acteur, accusant la jeune Flamande, 42 ans plus jeune, d'en vouloir à l'argent de l'acteur français.

L'ancien époux de Barbara Gandolfi, Frédéric Vanderwilt, s'exprime ce matin dans le journal la Meuse. Il évoque le fait que Jean-Paul Belmondo ne voyait pas toujours d'un bon oeil la proximité entre sa compagne de l'époque et lui, qui est le père des deux enfants de Barbara.

Et le principal intéressé de se souvenir:"Jean-Paul Belmondo était jaloux de moi. Il ne comprenait pas que Barbara et moi puissions rester très proches. On avait et on a toujours des enfants ensemble. On avait fait affaire ensemble: avant, et après. Franchement, c’était un honneur d’être jalousé par une grande star comme lui".

Cette relation très médiatisée ne s'est pas terminée de la meilleure manière: elle s'est soldée par un procès. En 2016, Barbara Gandolfi a été condamnée devant la justice pour escroquerie. Le montant total des transferts de l'acteur à sa belle s'élève à 200.000 euros. La Belge fera appel et sera finalement acquittée.