Jean-Paul Belmondo a demandé à Barbara Gandolfi de l'épouser avant de mourir: voici pourquoi elle a refusé

Nous l'évoquions ce mardi, Jean-Paul Belmondo a entretenu au cours de sa vie des liens très étroits avec la Belgique. Il a notamment été en couple de 2008 à 2012 avec la sulfureuse femme d'affaires Barbara Gandolfi, ex playmate pour le magazine Playboy et ex candidate de Miss Belgique. Une relation qui s'est terminée par un procès. L'acteur accusant en 2016 son ex petite amie de lui avoir soutiré 200.000 euros.

Mais tout semble avoir été pardonné.

En effet, selon Sven Mary, l'avocat de Barbara Gandolfi cité dans les pages de la Libre Belgique, peu avant sa mort, l'acteur Jean-Paul Belmondo a souhaité renouer contact avec son ancienne compagne belge. Il a même passé une semaine à Ostende, pendant le confinement, auprès de son ex et de l'ex mari de celle-ci, Frédéric Vanderwilt, avant de s'envoler avec Barbara Gandolfi à Dubaï, là où elle réside désormais. L'ancienne candidate de l'île de la tentation aurait bien pris soin de Jean-Paul Belmondo, qui lui aurait demandé de l'épouser.

Et l'avocat de Barbara Gandolfi de développer: "Il est vrai qu’il voulait épouser Barbara Gandolfi parce qu’elle s’est véritablement occupée de lui, elle a été dévouée et l’a aidé du mieux qu’elle pouvait alors qu’il souffrait. Je lui ai effectivement déconseillé de le faire. Je ne voulais pas qu’elle s’attire une série d’ennuis. On l’aurait accusée trop facilement, à tort, de profiter de la faiblesse d’une personne plus âgée, alors que c’était totalement faux, elle a tout géré et l’a aidé du mieux qu’elle le pouvait".

La Belge aurait donc rejeté la demande en mariage de son ex compagnon, ne souhaitant pas plus non s'attirer un tourbillon médiatique.

Même si Barbara Gandolfi n'a pas réagi publiquement à la mort de Jean-Paul Belmondo sur les réseaux sociaux, "elle est sous le choc", selon son avocat.