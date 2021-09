L'actrice Jennifer Lawrence est enceinte: découvrez les premières photos de son baby bump

Jennifer Lawrence est enceinte! Après avoir été photographiée dans les rues de New York avec un petit ventre arrondi, le porte-parole de la star a confirmé au magazine People que la star attendait son premier enfant à l'âge de 31 ans avec son époux, Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence est mariée avec Cooke, un directeur de galerie d'art, depuis 2019. Le couple se fréquentait depuis un an quand ils ont décidé de passer le cap.

Selon un proche au Daily Mail, cette grossesse fait le bonheur de tout le monde. "Leurs familles croient vraiment qu'ils sont faits l'un pour l'autre; la famille de l'actrice aime la famille de Cook et c'est réciproque, leurs parents sont tellement heureux. Ils s'entendent très bien et attendent tous avec impatience les grandes réunions de famille."

Les noces de Jennifer Lawrence et Cooke Maroney avaient donné lieux à d'impressionnantes festivités. C'était au Belcourt de Newport dans le Rhode Island en présence d'Adele, Cameron Diaz et Emma Stone.

Leur mariage comptait 150 invités, dont Kris Jenner et son petit ami Corey Gamble, Amy Schumer, et Ashley Olsen. Tout le gratin de New York était présent.