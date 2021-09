Stéphane Plaza danse entièrement nu sur Instagram: "On lâche tout" (vidéo)

Stéphane Plaza a la pêche et ça se voit. L’animateur de radio et télévision est encore en vacances et profite du soleil au bord de la piscine. Il a posté une vidéo de lui-même dans le plus simple appareil, se trémoussant sur la musique "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)".



En description de la vidéo, Stéphane Plaza se montre tout aussi joyeux : "RENTRÉE IS COMMING !! Vous pouvez danser partout. Dans votre esprit. Dans votre cœur. Ou nu sous le soleil".



Et de poursuivre : "Et surtout on assume ! Son corps, son style, son sens du rythme aussi … on lâche tout, ça veut dire lâcher prise mais tenir bon car 2022 s’annonce radieux !"



L’animateur glisse au passage qu’il sera de retour dans les Grosses têtes ce jeudi 9 septembre.