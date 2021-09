Jennifer Aniston a-t-elle été vexée par une question de ce présentateur? Sa réaction qui en dit long...

Les téléspectateurs de l'émission One Show présentée par Jermaine Jenas se sont demandés si Jennifer Aniston avait mal pris une affirmation la concernant quand l'animateur a abordé avec la célébrissime actrice le sujet d'être une personne du matin ou pas.

En effet, la star de Friends, 52 ans, réalisait avec l'actrice Reese Witherspoon, 45 ans, une interview en téléconférence pour présenter la nouvelle saison de leur série diffusée sur Apple TV+ "The Morning Show".

L'animateur a tout à coup déclaré: "Reese, je dois être honnête avec vous, Jennifer m'a pratiquement convaincu qu'elle n'était pas une personne du matin."

Ce à quoi Jennifer Aniston un peu alarmée a répondu du tac au tac: "Est-ce que je t'ai vendu ça?", avec Jermain remarquant: "Un peu, un peu."

N'ayant pas l'air trop impressionnée, Jennifer a ensuite ajouté: "Ai-je fait une bonne affaire?" alors que Jermain riait visiblement embarrassé du moment.

Désireuse de faire avancer la conversation, Jermain est retourné vers l'autre actrice en lui demandant: "Et toi, Reese ? Ce à quoi elle a répondu: "Non, je suis définitivement une personne du matin. Jen et moi en parlons tout le temps. Je suis la personne du matin et elle est plus une personne de la nuit. Donc, cela fonctionne entre nous parce que je fais des scènes du petit matin, puis à quatre heures, je suis grillé. Et puis Jen commence vers 11 et 12 heures, puis elle peut faire les scènes de nuit parce que je ne peux même pas penser juste après 16 heures."

En regardant les scènes être diffusées, les fans se sont rapidement rendus sur Twitter pour commenter l'interview "maladroite" et "la réaction inhabituelle" de Jennifer.

"L'attitude de Jennifer Aniston dans cette interview fait grincer des dents. Elle continue de regarder de côté", a commenté un téléspectateur.

"Est-ce que quelqu'un d'autre a entendu la réaction négative de Jennifer Anniston au présentateur masculin concernant le morceau de personne du matin? Etrange", a écrit un troisième.

Une quatrième personne a demandé: "Est-ce que je sens une petite "attitude" de la star ici ?"

L'extrait est à voir à 4:00:00.