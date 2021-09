"Non, Charlene n'a pas quitté Monaco en colère": le prince Albert dément les rumeurs de séparation

Le prince Albert de Monaco tient à balayer d'un revers de la main les rumeurs qui colportent l'imminence de la fin de son mariage de 10 ans avec l'ancienne nageuse olympique, Charlene.

Dans un entretien exclusif accordé au magazine People (lors de sa visite officielle effectuée en Irlande la semaine dernière), le prince Albert a tenu à remettre les pendules à l'heure.

"Non, Charlene n'a pas quitté Monaco en colère!", a soutenu le prince Albert, 63 ans."Elle n'est pas partie parce qu'elle était en colère contre moi ou contre quelqu'un d'autre. Elle se rendait en Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa Fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis."

Il poursuit: "C'était censé être un séjour d'une semaine voire 10 jours maximum, et [elle est toujours là maintenant] parce qu'elle a eu cette infection et toutes ces complications médicales qui sont survenues."

Charlene, 43 ans, s'est rendue en Afrique du Sud à la mi-mai et a rapidement commencé à éprouver des complications liées à une procédure de lifting des sinus et de greffe osseuse qu'elle avait subie avant son arrivée en vue de poser des implants dentaires. En conséquence, la princesse a depuis subi plusieurs interventions chirurgicales correctrices, dont une fin juin qui lui a fait manquer son 10ème anniversaire de mariage le 1er juillet et une opération de quatre heures le 13 août.

Albert de Monaco souligne: "Elle ne s'est pas exilée. C'est juste un problème médical qu'il faut soigner."

Le prince reconnait dans cette entrevue qu'il "aurait probablement dû répondre" aux rumeurs plus tôt mais qu'il était très occupé à prendre soin de ses jumeaux âgés de 6 ans, le prince Jacques et la princesse Gabriella.

Et de justifier: "Vous savez, si vous essayez de répondre à tout ce qui sort, vous êtes constamment sollicités, et vous perdez votre temps."

Il reconnaît que ces rumeurs ont fait des ravages: "Bien sûr que cela l'affecte, Bien sûr que cela m'affecte. Une mauvaise lecture des événements est toujours préjudiciable... Nous sommes une cible facile, facilement atteignable, car nous sommes en permanence scrutés par le public."