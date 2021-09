Louane partage une reprise avec son compagnon Florian et fait FONDRE les internautes (vidéo)

Le couple Louane Emera - Florian Rossi est définitivement l'un des plus adorable qui soit! Les deux tourtereaux, qui sont devenus parents d'une petite Esmée le 7 mai 2020, en plein confinement. Si la chanteuse est d'abord restée très discète sur l'identité de son compagnon, elle ose aujourd'hui partager son bonheur à ses fans sur les réseaux sociaux et lors d'interviews.

Après avoir publié une photo romantique devant un coucher de soleil ce 20 août, Louane a eu la bonne idée de publier une vidéo où le couple reprend le tube "The Adults Are Talking" des Strokes. "On a fait une cover des Strokes avec Florian, vous voulez?" La chanteuse proposait à ses followers de voter entre "Of course enfin" ou "Nope" . Comme on pouvait s'y attendre, les internautes ont quasiment été unanimes. 96% d'entre eux ont réclamé la cover!

Un regard qui en dit long

Louane s'est donc exécutée en publiant la vidéo, pour leur plus grand plaisir. Son compagnon musicien à la guitare, elle à la voix. Avant d'entamer leur duo, le couple s'est échangé un regard très très amoureux qui a totalement fait fondre les internautes avant même qu'elle ne commence à chanter!

En anglais, français, espagnol, les commentaires pleuvent! "J'adore ce regard au début de vidéo... toute une complicité", "Sublime, merci pour ce moment de douceur", "C'est fou de s'aimer autant. On veut tous un Florian Rossi", "Tu devrais la faire écouter au groupe... ça mérite un single!".

Voilà qui devrait convaincre le couple de réitérer ce genre de partage rapidement!