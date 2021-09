Jean-Paul Belmondo avait anticipé le moment de sa mort: son effroyable prédiction révélée

Alors que l'hommage national de Bébel a eu lieu hier aux Invalides et que les funérailles auront lieu ce vendredi dans l'intimité, de nouvelles informations filtrent sur les dernières années de l'acteur français, décédé à l'âge de 88 ans.

La diffusion de la cérémonie a donné lieu à de nombreuses confidences de proches. Une journaliste de BFMTV a d'ailleurs révélé pendant la cérémonie le pressentiment que Jean-Paul Belmondo avait eu et avait révélé à son ami Jeff Domenech, scénariste.

Et de raconter cette anecdote qui fera trembler l'échine: "Il a passé beaucoup de temps avec Jean-Paul Belmondo à la fin de sa vie. Et l'acteur lui avait fait une confidence. Jeff Domenech lui avait dit: ”Tu vas encore tenir un bon bout de temps! Tu vas rester avec nous un bon bout de temps!" Et Bébel avait manifestement répondu par la négative, disant: “Non, non, ce sera pour les dix-huit ans de Stella. Je tiendrais jusque là, mais je ne suis pas sûr d'aller plus loin”."

Stella est la fille cadette que Jean-Paul Belmondo a eue en 2003 avec Natty. Elle vient de célébrer ses 18 ans, le 13 août dernier. Le père et la fille partageaient une belle complicité comme il l'avait confié au magazine Paris Match en 2016.