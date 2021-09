Laëtitia Milot se confie: "Je ne pourrai plus jamais porter la vie"

L'actrice française Laëtitia Milot, 41 ans, a été diagnostiquée en 2013 avec la maladie de l'endométriose. Une maladie gynécologique peu connue mais dont elle a toujours voulu briser les tabous en devenant l'une de ses porte-paroles. Malgré ses problèmes de santé, l'actrice de la série Plus Belle La Vie est devenue maman en 2018 d'une petite fille prénommée Lyana.

Alors que la petite fille fait sa rentrée à l'école, l'actrice s'est confiée sur son rôle de mère à MagicMaman. Elle a expliqué que suite à une opération chirurgicale liée à sa maladie, elle prend désormais un traitement qui lui a été recommandé à vie et qu'elle n'aura plus d'enfant: "Je ne pourrai plus porter la vie", a-t-elle expliqué et de compléter que résignée, elle ne "vit pas ça comme un deuil".