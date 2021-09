Un singe danseur, un phoque hilare: voici les clichés RENVERSANTS du concours photo animalière Comedy Wildlife

Le Comedy Wildlife a dévoilé les photos des finalistes de son concours. Il est ouvert aux experts et aux novices de la photographie animalière. "Il célèbre l'humour de notre monde naturel", précise les organisateurs. Né d'une passion pour la faune sauvage, et de décennies d'expérience à vivre et travailler en Afrique de l'Est, The Comedy Wildlife Photography Awards a débuté son concours photographique en 2015.

Depuis, piloté par ses fondateurs, Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam, il est devenu un concours de renommée mondiale. "Chaque année, nous acceptons des milliers d'images du monde entier pour chaque catégorie", précise le site.

"Il y a un phoque qui rit, un singe qui chevauche une girafe, un serpent qui rit et beaucoup de mouvements de danse impressionnants. Même l'humble mais hilarant pigeon est à l'honneur cette année. La faune sauvage n'est-elle pas incroyable?", s'émerveille le Comedy Wildlife.

Les gagnants de cette édition 2021 seront annoncés le 22 octobre.

Pour voir tous les finalistes du concours, cliquez ICI.