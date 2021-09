Kate Middleton enceinte de son quatrième enfant? Ce détail qui intrigue les Britanniques

La rumeur circule en Grande-Bretagne. Kate Middleton est-elle enceinte de son quatrième enfant ? Les Britanniques se posent des questions, notamment en raison de l’absence médiatique de la Duchesse de Cambridge depuis quelques temps. "Tout est possible", a estimé un expert royal.

Après George, Charlotte et Louis, le prince William et Kate Middleton vont-ils agrandir leur famille et accueillir un heureux événement ? C’est en tout cas la rumeur qui circule actuellement en Grande-Bretagne. Cela fait plusieurs semaines déjà que la Duchesse de Cambridge n’a plus été aperçue en public… de quoi mettre la puce à l’oreille des Britanniques.

Lors de ses précédentes grossesses, on sait que Kate Middleton souffrait de violentes nausées durant les premières semaines. Cela l’empêchait donc d’endosser correctement ses fonctions officielles. Les Britanniques se demandent donc si la raison de son absence médiatique serait liée à un heureux événement ? "Tout est possible", a en tout cas déclaré l’expert royal Russell Myers, au journal britannique Express.

Mais une autre théorie peut cependant être avancée : le couple royal serait simplement en vacances et donc loin des objectifs. "Les Cambridge prennent souvent un temps de repos. Il y a normalement un accord entre la presse et la famille royale. S’ils sont en vacances, les enfants ne sont pas suivis. Les photographes les laissent tranquilles pendant les vacances", a toutefois ajouté Russell Myers.

Une chose est sûre, lorsque Kate Middleton refera son apparition, tous les yeux seront rivés sur son ventre, en quête du moindre indice !