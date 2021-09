Jennifer Lopez et Ben Affleck, main dans la main, sur le tapis rouge de la Mostra de Venise

Tous les regards étaient braqués sur Jennifer Lopez et Ben Affleck, ce vendredi soir, lorsqu’ils ont foulé, main dans la main, le tapis rouge du Festival international du film de Venise. Le couple est arrivé pour la projection du film "The Last Duel", présenté hors compétition.

Depuis le mois de mai, les anciens amants d'il y a 17 ans sont devenus inséparables. Jennifer Lopez et Ben Affleck n’hésitent pas à s’afficher ensemble publiquement, comme c’était le cas ce vendredi soir lors de la 78e Mostra de Venise. Tous les yeux étaient braqués sur le couple lorsqu’il a foulé le tapis rouge du Festival international du film de Venise. Cette apparition, main dans la main, a officialisé leur union. L'acteur américain Ben Affleck et l'actrice et chanteuse américaine Jennifer Lopez sont venus assister à la projection du film "The Last Duel", présenté hors compétition. Film que Ben Affleck a coécrit avec Matt Damon, et dans lequel il joue.

© BELGA IMAGE

© BELGA IMAGE