HALLUCINANT, ce rappeur se fait implanter des chaînes en or sur la tête... à la place de ses cheveux

Voilà une nouvelle coupe de cheveux qui manquera pas de faire parler d'elle. Le rappeur et influenceur mexicain Dan Sur a décidé de se faire implanter des chaînes en or... à la place de ses cheveux. Les chaînes tiennent par des petits crochets, fixés directement à son cuir chevelu. Cette coupe n'a pas été réalisé dans un salon de coiffeur mais chez un chirurgien esthétique.

Dan Sur voulait faire "quelque chose de différent", pour sortir du lot. On peut dit que c'est chose faite... Au lieu de se teindre les cheveux ou simplement les couper d'une manière originale, le rappeur et influenceur mexicain a plutôt choisi de se faire implanter des chaînes en or à la place des cheveux. Ces petits chaînettes tiennent grâce à des crochets directement fixés sur son cuir chevelu. Il peut donc maintenant y accrocher toute sorte de bijoux.

Cette coupe - dont la rappeur n'a pas dévoilé le prix - n'a pas été réalisée dans un salon de coiffure mais chez un chirurgien esthétique. "Je voulais faire quelque chose de différent parce que je vois que tout le monde se teint les cheveux. J’espère que tout le monde ne me copie pas maintenant", a-t-il déclaré dans une vidéo sur son compte Instagram.

Le jeune homme de 23 ans peut désormais fièrement se décrire comme "le premier rappeur à avoir des cheveux en or implantés dans le crâne dans l'histoire de l'humanité."

Sans surprise, ce nouveau look capillaire a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il s'agissait de faux implants. Propos auxquels le rappeur a répondu à travers une vidéo sur Tik Tok, prouvant qu'ils sont bien incrustés dans sa tête.