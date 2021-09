Découverte IMPRESSIONNANTE en France: 5.800 euros en liquide retrouvés dans une machine à laver au pressing

Scène pour le moins inhabituelle dans un pressing en Moselle, dans un département français de la région Grand Est. Un homme d’une septantaine d’années a laissé quelque 5.800 euros en liquide dans son linge avant de le donner au pressing.

Une machine à laver du pressing "Press Net", à Yutz en Moselle, a dû être arrêtée en urgence le vendredi 3 septembre dernier. Un bruit inhabituel et sourd en sortait, rapporte le quotidien d’informations français 20 Minutes. Quelque chose à l’intérieur de l’électroménager provoquait de nombreux chocs dans le tambour. "On a d’abord trouvé trois couteaux puis des briquets qui étaient cassés", raconte une employée au quotidien français.

Mais ce n’est pas tout… Le "pire" restait encore à venir. L’employée a fait une autre découverte pour le moins surprenante : une sacoche avec, à l’intérieur, des papiers et… 5.800 euros en liquide ! "On ne pouvait pas s’en douter avant car avec le Covid, on avait mis les chemises directement à laver. Ça venait d’un client habitué, un monsieur de plus de 70 ans", poursuit-elle auprès de 20 Minutes.

La salariée et son patron se sont chargés d’étendre les billets de 100 et 200 euros pour les faire sécher. Ils ont ensuite prévenu le propriétaire de leur découverte ainsi que la police. Le client a pu récupérer son linge et la sacoche. Mais la police a saisi l’impressionnante somme d’argent. "Le monsieur dit que ce n’est pas à lui, il ne veut pas d’histoire", a indiqué l’employée. L’argent se trouverait toujours au commissariat à l’heure actuelle.