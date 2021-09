Kate et William: un déménagement en vue pour le couple et leurs trois enfants?

Le Duc et la Duchesse de Cambridge envisageraient "sérieusement" de déménager dans un lieu bien connu de tous, d’après une source anonyme qui s’est confiée au Mail On Sunday. Ils étudient toutes les pistes possibles, et l’un d’elle serait de se rapprocher de la Reine Elizabeth II.

Le Prince William et Kate Middleton envisagent-ils de déménager ? Il semblerait que oui. Le Duc et la Duchesse de Cambridge voyagent régulièrement entre le palais de Kensington, à Londres, et leur maison de campagne à Anmer Hall, dans le Norfolk. Mais il y aurait à présent du changement dans l’air.

Alors que des rumeurs circulent sur une potentielle quatrième grossesse pour Kate Middleton, le couple souhaite-t-il acheter une maison plus grande pour avoir plus de place ? "Anmer Hall avait un sens lorsque William était pilote d'hélicoptère dans l'Est-Anglie et cette maison de campagne était utile pour célébrer Noël à Sandringham, le domaine de la Reine. Mais cela ne leur convient plus vraiment", a en tout cas déclaré une source qui a préféré rester anonyme au journal hebdomadaire britannique Mail On Sunday.

Le couple étudie toutes les pistes envisageables pour l’avenir. Et l’une d’elle serait de se rapprocher de la reine Elizabeth II, en s’installant à Windsor. Une option "sérieusement envisagée", selon la même source. Déménager à Windsor rendrait en effet les choses plus simples pour William et Kate, d’autant que leurs deux enfants aînés, George et Charlotte, vont à l’école à Londres.

Cela permettrait également à Kate Middleton d’être plus proche de sa famille et notamment de sa sœur, qui vit à Bucklebury, dans le Berkshire.