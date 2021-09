Une employée d'un célèbre fast-food SUSPENDUE après s'être défendue lors d'une attaque à main armée (vidéo)

Araceli Sotelo, une employée de la chaîne de fast-food Subway s'est défendue lors d'un vol à main armée à Rockford dans l'Illinois aux États-Unis.



Le week-end dernier, la jeune femme a réussi à désarmer le malfrat et à le faire partir. Elle a été suspendue de son travail suite à cet acte. L'homme l'a menacée d'une arme, exigeant qu'elle lui donne l'argent du magasin. Elle a refusé et a commencé à se battre avec lui derrière le comptoir.Ils se retrouvés dans la salle du restaurant. L'employée a réussi à faire tomber l'arme de son agresseur. Elle a frappé l'homme sur la tête. Il a pris la fuite avec, comme seul butin, le sac à main de la jeune femme. Elle a perdu son téléphone (qui a été cassé dans la bagarre) et tout ce qu'il y avait dans son sac, y compris ses cartes de crédit et sa carte d'identité.



La rencontre a été partiellement filmée par les caméras de surveillance du fast-food.

Les images ont été partagées sur Facebook.



La jeune femme a raconté qu'elle avait été contactée par son manager après toute cette épreuve. A sa grande surprise, il lui a dit qu'elle ne travaillerait plus là et ne serait pas payée tant que cette vidéo n'aurait pas été complètement effacée d'Internet. Mais pour la jeune femme, effacer ces images, devenues virales, serait impossible.



Elle nie également avoir envoyé la vidéo en premier lieu - bien qu'elle ait depuis posté une partie non filigranée de la vidéo sur son propre TikTok.



L'annonce de son renvoi a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux internautes ne comprennent pas cette décision qu'ils estiment injuste. À leurs yeux, l'employée a défendu l'établissement.



Sa mère a lancé un GoFundMe pour couvrir les frais de justice et les salaires perdus pendant qu'elles s'occupent ensemble de cette affaire.