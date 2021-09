"The activist", la téléréalité pour les causes caritatives fait polémique

L'annonce de la diffusion d'une émission de téléréalité mettant en compétition des militants devant promouvoir une cause caritative, en mesurant notamment leur réussite par leur activité sur les réseaux sociaux, a fait polémique ce week-end aux Etats-Unis.

Nommée "The Activist", l'émission sera diffusée sur la chaîne américaine CBS en octobre et co-produite par l'ONG Global Citizen. Elle sera présentée par des stars telles que le chanteur Usher, l'actrice Priyanka Chopra et l'artiste Julianne Hough.

Le public suivra les aventures de "six militants" qui tenteront de "créer des mouvements puissants" et "d'apporter un véritable changement à l'une des trois causes mondiales d'importance vitale: la santé, l'éducation et l'environnement", précise le site de la chaîne.

Les candidats "s'affronteront dans des défis", leur "succès étant mesuré par l'accueil réservé à leurs publications en ligne, l'analyse des réseaux sociaux et les commentaires des présentateurs", poursuit CBS.

La finale doit avoir lieu en marge du sommet du G20 à Rome, fin octobre, où les militants en herbe devront chercher à obtenir des financements et "sensibiliser le public à leur cause".

"Combinant philanthropie et divertissement, +The Activist+ est une série révolutionnaire qui donnera de l'inspiration aux téléspectateurs", s'est réjoui Jack Sussman, un vice-président de CBS, dans un communiqué.

"Ne pourraient-ils pas donner l'argent directement aux causes militantes, plutôt que de transformer l'activisme en jeu et de donner une fraction de l'argent nécessaire en un +prix+? Des gens meurent", a tweeté l'actrice et militante féministe Jameela Jamil.

"Il est déjà assez difficile de se battre pour des causes. Et il faudrait en plus danser et chanter pour une bande de millionnaires pendant qu'ils décident qui est digne de leurs miettes", a dénoncé Nabilah Islam, militante américaine et ancienne candidate démocrate au Congrès en Géorgie.

"Il ne s'agit pas d'une émission de téléréalité visant à banaliser le militantisme", s'est défendu Global Citizen auprès du site Deadline. L'objectif est "de montrer l'ingéniosité et le dévouement" des activistes et "de faire connaître leurs causes à un public encore plus large", a précisé l'ONG qui lutte contre la pauvreté, pour préservation de l'environnement et pour l'équité.