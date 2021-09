Giga show et remise des prix "en vrai" pour les 40 ans des MTV Video Music Awards (photos)

La 40e cérémonie annuelle des MTV Video Music Awards (VMA) s'est déroulée dimanche sous le signe de la diversité, avec un retour en force au Barclays Center de Brooklyn, qui a vu le sacre de Lil Nas X et d'Olivia Rodrigo.



Les MTV VMA 2021 - spectacle plus connu pour ses performances ostentatoires, ses moments "faits-pour-Twitter" et ses costumes délirants que pour ses récompenses proprement dites - étaient de retour avec des numéros sophistiqués, devant un public masqué, après une édition 2020 qui a vu de nombreuses célébrités accepter des prix par vidéo.

L'émission s'est ouverte sur un clip préenregistré de Madonna, qui avait marqué l'histoire des VMA lors de la cérémonie inaugurale de 1984 en interprétant "Like A Virgin", lançant la réputation de l'émission comme plateforme pour défrayer la chronique.

"Ils disaient que nous ne durerions pas, mais nous sommes toujours là", a déclaré l'artiste après s'être pavanée sur la scène, lâchant un juron alors qu'elle portait un corset string en cuir noir de dominatrice.

"Joyeux 40e anniversaire, MTV"

Lil Nas X a remporté le prix le plus important de la soirée, celui de la vidéo de l'année, pour "Montero (Call Me by Your Name)", après une performance sensuelle, à quelques jours de la sortie de son album, prévue le 17 septembre.



"Merci à l'agenda gay !" a déclaré le jeune homme de 22 ans, qui avait emballé les réseaux en dissertant en ligne avec un gouverneur américain qui s'était insurgé contre le clip lascif dans lequel l'artiste fait une lap dance au diable.

Doja Cat a animé l'émission de dimanche, interprétant également "Been Like This" et "You Right", en descendant du plafond dans un numéro aérien.



Mais c'est l'interprétation de "Wild Side" par Normani qui a volé la vedette. La pop star du R&B a stupéfié avec sa chorégraphie toujours bien ficelée avant de se frotter à Teyana Taylor, attachée à une plateforme métallique rappelant d'anciennes performances de Janet Jackson.



Lil Nas X a lancé la version live de son single "Industry Baby" avec son co-interprète Jack Harlow et une fanfare.

Billie Eilish a introduit la performance des Foo Fighters, remerciant les vainqueurs du Global Icon Award de "porter le flambeau du rock and roll".



La sensation Olivia Rodrigo a remporté trois prix, dont celui de la chanson de l'année pour "Drivers License" et celui de la meilleure nouvelle artiste.

"Je suis tellement reconnaissante de pouvoir faire de la musique, de faire ce que j'aime et d'appeler ça mon travail", a déclaré la jeune femme de 18 ans dont le premier album, "Sour", a atteint le sommet des charts.



Justin Bieber a quant à lui remporté le prix de l'artiste de l'année et celui de la meilleure musique pop pour "Peaches". La chanson "Your Power" d'Eilish a été récompensée par le prix de la meilleure vidéo.



