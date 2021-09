"Il était vraiment en souffrance": Richard Anconina se confie avec émotion sur la mort de son ami Jean-Paul Belmondo

La disparition de Jean-Paul Belmondo a fortement affecté Richard Anconina, qui était l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche.

L'acteur a joué pour la première fois avec Jean-Paul Belmondo en 1988, dans Itinéraire d'un enfant gâté, mythique film de Claude Lelouch. Les deux hommes sont d'ailleurs restés très proches après avoir tourné ensemble : une amitié est née.

"On s’est rencontré pendant le film, donc c’était d’abord un partenaire. Puis c’est devenu très vite un ami puisqu’on était en Afrique et qu’en Afrique, dans la brousse, les liens se tissent", s'est souvenu Richard Anconina dans 20h30 le dimanche.

Une amitié qui a traversé les années : "Après l’Afrique on est restés amis et on a fait beaucoup de choses ensemble jusqu’à… jusqu’à y a pas longtemps. C’est une belle rencontre. Toutes les valeurs qu’il véhiculait m’ont toujours très touché, impressionné. Cet homme qui, pour moi, m’a accompagné depuis mon enfance. On est né, Belmondo existait, c’était vraiment une énorme star", a encore confié l'acteur avec émotion à Laurent Delahousse.

Comme beaucoup, la disparition de l'acteur a énormément touché Richard Anconina. "Le jour où on a appris le décès de Jean-Paul, j’ai été impressionné, saisi, sonné, comme des millions de gens. Savoir qu'il n'est plus là, c’est compliqué. Malheureusement, à la fin, au bout du chemin, Jean-Paul était vraiment en souffrance. Cet homme qui a représenté le physique, la force… c’était très compliqué pour moi de le voir comme ça", a-t-il enfin expliqué.