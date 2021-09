Conor McGregor et Machine Gun Kelly se BATTENT sur le tapis rouge des VMAs: "Tout le monde criait" (vidéo)

Conor McGregor et Machine Gun Kelly ont dû être séparés après avoir eu une altercation sur le tapis rouge des VMAs au Barclays Center de Brooklyn dimanche soir, relate Marseille News.

Un témoin a déclaré à Page Six qu'ils "se sont battus en haut du tapis" et "ont dû être séparés".

Des photos montrent le champion de l'UFC, 33 ans, et le chanteur de "Bloody Valentine", 31 ans, en train d'être séparés par ce qui semble être la sécurité après que la bagarre a éclaté.

Selon des témoins, McGregor aurait jeté son verre sur Kelly.

"Ils se sont battus, puis ça s'est calmé et Conor s'est à nouveau jeté sur lui", a déclaré la source, ajoutant que les photographes "n'étaient pas contents" et "disaient qu'ils allaient boycotter Conor parce qu'ils avaient peur que MGK et Megan ne marchent pas" sur le tapis rouge.

Une autre source a expliqué que la sécurité a dû intervenir et que "tout le monde criait".

McGregor "était prêt à lancer des poings", a déclaré la deuxième source, ajoutant que "la sécurité avait du mal à le retenir."

L'objet de la dispute n'a pas été immédiatement précisé, mais le représentant de McGregor a nié que la bagarre ait eu lieu malgré les preuves photographiques.

"Conor ne se bat que contre des combattants", a déclaré son représentant à Page Six dans un communiqué.

Le chanteur semble s'être remis assez rapidement de la bagarre, puisque Kelly a été vu sur le tapis rouge avec sa petite amie Megan Fox peu après.

Pendant ce temps, McGregor a foulé le tapis rouge avec sa petite amie Dee Devlin.

Il ne semble pas que MGK et McGregor aient déjà eu des différends et le chanteur a même été vu en train d'assister à son combat UFC 260 à Las Vegas avec Fox ainsi que Kourtney Kardashian et Travis Barker en mars.

Kelly s’est produit lors de la remise des prix, plus tard dans la soirée.