 Le BAISER langoureux de Kourtney Kardashian et Travis Barker aux VMAs ne passe pas inaperçu (vidéo)

Kourtney Kardashian et Travis Barker ont fait leurs débuts en tant que couple sur le tapis rouge des VMAs dimanche. La star de téléréalité de 42 ans et le chanteur de 45 ans se sont embrassés langoureusement durant l’événement MTV qui avait lieu au Barclays Center à Brooklyn.



Ils ont également échangé un baiser pendant qu'ils posaient pour les photographes - tout comme leurs amis Machine Gun Kelly et Megan Fox.



Le batteur de Blink-182 portait un costume noir sans chemise en dessous, laissant apparaître ses nombreux tatouages, tandis que l'ancienne star de "Keeping Up with the Kardashians" portait une robe en cuir noir.



Cette apparition sur le tapis rouge intervient après que le couple a partagé des photos torrides de son récent voyage en Italie, qui a été tout aussi intense. Le duo a rendu publique sa relation en janvier.



