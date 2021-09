Agacé par les critiques, le fiancé de Britney Spears RÉPLIQUE: "On va signer un contrat de mariage pour protéger... ma collection de chaussures"

La chanteuse Britney Spears a annoncé ses fiançailles dimanche avec son petit ami Sam Asghari via les réseaux sociaux. La princesse de la pop, 39 ans, a publié une petite vidéo de sa bague en diamant au doigt sur Instagram, accompagnée d'une légende: "Je n'arrive pas à y croire, p*****!!!!!!".



A ses côtés, sur la vidéo, se trouve son petit ami, Sam Asghari, 27 ans, vers lequel elle se retourne pour lui déposer un baiser sur la joue. "Regarde-moi ça, tu aimes ?", lui demande-t-il. "Oui !", s'exclame-t-elle de joie.

Les voeux aux fiancés ont afflué et plus de 1,6 million de personnes avaient aimé la publication dimanche soir. "Félicitations mon amour!! Trop contente pour toi! Bienvenue au club!", s'est réjouie la jet setteuse Paris Hilton dans un commentaire à la publication.



Mais de nombreuses personnes ont fait part de leur inquiétude concernant ce mariage. Ils ont conseillé à la chanteuse, dont la fortune est estimée à 60 millions de Dollars, de faire un contrat de mariage. Agacé par les commentaires, son fiancé a fini par répondre.



"Oui, on va signer un "contrat de mariage en béton", ajoutant en plaisantant: "pour protéger ma Jeep et ma collection de chaussures au cas où elle me larguerait un jour".