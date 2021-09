L’actrice Tanya Fear est portée disparue: inquiétude à Los Angeles

L'actrice britannique Tanya Fear a été portée disparue à Los Angeles. Selon ses amis et sa famille, elle a été vue pour la dernière fois jeudi, alors qu'elle apparaissait dans un épisode de 2018 du drame de science-fiction Doctor Who de la BBC.



Ils exhortent les gens à utiliser le hashtag #FindTanyaFear sur les médias sociaux pour aider à recueillir des informations sur la disparition de la jeune femme de 31 ans.



Le manager de l'actrice, Alex Cole, a déclaré à ABC News qu'elle allait bien lorsqu'il l'a vue pour la dernière fois il y a une semaine. "Depuis qu'elle est là, elle a eu une grande carrière et ce n'est que le début", a-t-il déclaré. "Nous sommes évidemment inquiets et espérons que nous découvrirons qu'il s'agit d'une simple erreur et que nous la retrouverons".



L'actrice, dont le vrai nom est Tanyaradzwa Fear, est également apparue dans les séries télévisées Spotless, Endeavour, DCI Banks et Midsomer Murders. Elle a été vue dans le film Kick-Ass 2 et avait récemment commencé à faire du stand-up.

Le département de police de Los Angeles a confirmé qu'un rapport de disparition a été déposé pour elle le jeudi 9 septembre. Selon le compte Twitter @FindTanyaFear, qui est décrit comme étant géré par sa famille, l'actrice a été vue pour la dernière fois à l'épicerie Trader Joe's sur Santa Monica Boulevard.