 Gala du Met: voici les looks les plus controversés de la célèbre soirée new-yorkaise (photos)

Le célèbre gala du Met a signé son grand retour à New York ce lundi soir après deux ans d'absence. L'occasion d'admirer des tenues faites sur mesure pour cette soirée mythique. Sur le tapis rouge, certains avaient opté pour des looks plus adaptés à une soirée d'Halloween qu'à un gala de haute couture.

La joueuse professionnel de tennis Naomi Osaka, 23 ans, qui a connu des difficultés sur et en dehors du terrain ces derniers mois, avait opté pour une tenue particulière, mixant motifs fleuris et froufrous.

Sa coiffure était également très particulière et semblait défier les lois de la gravité.



L'acteur et créateur canadien Daniel Levy, ressemblait, lui à un personnage de dessin animé dans sa tenue loufoque, qui arborait des manches énormes et des dessins pétillants.



Pour ne pas venir non accompagné, le chanteur américain Frank Ocean a pris son bébé robot au visage de couleur verte. Un choix de costume idéal à ressortir le 31 octobre.

Et "Ô surprise", la couleur de ses cheveux est assortie à la couleur de la peau de son faux bébé...





La chanteuse allemande Kim Petras avait, elle, une tête de cheval comme corset.





Le styliste Virgil Abloh semble attendre son coiffeur pour sa mise en pli avec un couvre-tête qui a des allures de serviette de bain... A moins que cela ne soit le début d'un nouveau genre de bonnet.



Kim Kardashian essaye-t-elle de nous dire quelque chose? La star a foulé le tapis rouge vêtue d'une combinaison noire dissimulant même son visage.