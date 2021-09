Kate Hudson, 42 ans, annonce une grande nouvelle à ses fans avant de fouler le tapis rouge du Met

L'actrice de 42 ans s'est rendue sur Instagram lundi après-midi, partageant une photo d'elle et de son compagnon Danny Fujikawa en train de s'embrasser, tout en arborant sa nouvelle bague de fiançailles. Et la légende: "Allons-y". C'est un grand bonheur pour l'actrice qui est en couple Danny depuis 5 ans. Ensemble, ils ont eu une fille prénommée: "Rani Rose".

La star a également un fils Ryder, 17 ans, avec le rockeur Chris Robinson, qui était son mari de 2000 à 2007.

Et elle a également un fils Bingham, âgé de neuf ans, de son ancien fiancé Matthew Bellamy, 43 ans, du groupe Muse.

Kate, dont la mère est l'actrice Goldie Hawn, est avec Danny depuis 2016, mais ils étaient amis depuis des décennies car Danny est depuis toujours un grand ami de sa sœur.

Danny a travaillé comme musicien : il a chanté et joué de la guitare pour un groupe nommé Chief. Ses meilleures chansons sont Mighty Proud et Night And Day. Et il est copropriétaire de sa maison de disque, Lightwave.