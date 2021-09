Le discours ÉMOUVANT de Laeticia Hallyday en hommage à Johnny lors de l'inauguration de son esplanade (vidéo)

Une esplanade et une statue en hommage à Johnny Hallyday sont inaugurées à Paris, ce mardi 14 septembre, devant la salle de concerts de l'Accor Arena. Avant leur dévoilement au public, Laeticia Hallyday a tenu un discours émouvant devant ses fans, amis et famille pour rendre un hommage à son défunt époux.

Trois ans et demi après la mort du rockeur, le 5 décembre 2017, Paris va célébrer Johnny Hallyday. Si le chanteur a donné son nom à une esplanade à Toulouse face au Zénith, son nom ne figurait encore nulle part dans la capitale. Il était temps d'y remédier. Pour Laeticia Hallyday, "c'est un rêve qui devient réalité". Retour sur son discours émouvant en hommage à Johnny.

"Je reconnais tellement de visages. C’est très émouvant", a-t-elle débuté avant de remercier tous les spectateurs de cette cérémonie. "La liberté d’être, la liberté de vivre, la liberté de penser. En honorant la mémoire de Johnny, c’est à cette liberté aussi que nous rendons hommage", a poursuivi Laeticia.

"Il disait être né dans la rue et ne devoir de compte à personne. Le rock’n’roll chevillé au corps, il rêvait sur les routes qu’il aimait emprunter, cheveux au vent, avec ses frères. C’était le sens de sa vie, devenu pour beaucoup un art de vivre et une inspiration. La route et la musique font partie de la vie de Johnny. Une vie en mouvement qui nous a bousculé tout en laissant derrière elle son emprunte, son mode de vie et sa philosophie", déclare-t-elle, émue.

"Quand j’ai découvert l’œuvre de Bertrand Lavier que nous dévoilons aujourd’hui, j’ai perçu, figée, la quintessence de ce à quoi Johnny aspirait: la route, la musique et le rock'n'roll".





"Le 5 décembre prochain, cela fera déjà 4 années que Johnny veille sur nous. 4 années de résilience pour tous ceux qui l’ont aimé. 4 années d’un long chemin pour arriver jusqu’à vous aujourd’hui. Et pour que Johnny puisse enfin nous réunir, autour de lui, sa mémoire et sa musique. Johnny nous a tant donné que nous devons lui rendre, chacun à sa mesure, une petite part de ce qu’il a transmis. C’est le sens de cette cérémonie.

Ancrée pour toujours dans le sol de Paris, la trace de son passage parmi nous, pour qu’à notre tour nous puissions la transmettre aux générations futures. Il aurait été si fier d’imaginer l’hommage que nous lui rendons aujourd'hui. Il aurait si ému que cette esplanade, à quelques pas de la scène de Bercy, son piedéstal sur lequel il nous a fait rêver plus de 100 fois, puisse un jour porter son nom".

"Les étoiles s’alignent aujourd’hui et en plus la pluie s’est arrêtée, je suis sûre qu’il y est pour quelque chose. C’est un rêve qui devient réalité, un lieu de rendez-vous pour se connecter à Johnny, à sa musique pour toujours. Vive la liberté de Johnny et vive le rock'n'roll", a-t-elle conclu tout en remerciant le public, et en faisant un coeur avec ses mains.