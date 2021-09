Voici le domaine français où ont eu lieu les noces ultra secrètes du frère de Kate Middleton (photos)

Nous vous l'annoncions ce lundi. Samedi, James Middleton, le frère de la duchesse de Cambridge a épousé la Française Alizée Thevenet dans le village de Bormes-les-Mimosas, situé dans le sud de la France. Ce mariage a été célébré dans le plus grand secret, révèle le Mail Online.

Le couple a été rejoint par 50 invités, dont le duc et la duchesse de Cambridge et leurs trois enfants. Pippa Middleton et son époux étaient également présents.

Une source du village a déclaré au Daily Mail: "La fête de mariage a eu lieu dans le château Léoube. C'est l'un des vignobles les plus exclusifs de la région. C'est donc tout naturellement que les convives ont été servis avec du vin de Château, qu'ils ont bu en portant un toast à James et Alizée. De nombreuses bouteilles de vin ont été bues. Tout le monde s'est bien amusé."

Les jeunes mariés et nombre de leurs invités auraient passé la nuit au Château. Auparavant, le couple a été marié par le maire à la mairie.

Le Chateau Léoube appartient au milliardaire britannique Anthony Bamford, président de JCB, et à son épouse Carole.