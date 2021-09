"Bonne chance pour la suite": Anthony Delon annonce une TRISTE nouvelle à ses abonnés Instagram (photo)

Ce mardi, Anthony Delon a partagé une bien triste nouvelle à ses abonnés Instagram. Moins d'un an après l'annonce de ses fiançailles avec l'ancienne joueuse de tennis Sveva Alviti, l'acteur vient d'annoncer leur rupture...

Anthony Delon, 56 ans, arrive au bout de ses surprises. L'acteur franco-américain pensait avoir trouvé la femme avec qui il allait passer le restant de ses jours, mais que nenni ! Neuf ans après son divorce avec Sophie Clerico, la mère de ses filles, il était prêt à se marier à nouveau. Après plusieurs mois de relation avec l'ancienne joueuse de tennis Sveva Alviti, ils avaient créé la surprise en annonçant leurs fiançailles au mois de septembre 2020.

Leur projet d'union est visiblement tombé à l'eau... Moins d'un an après cette annonce, le fils d'Alain Delon vient d'annoncer leur rupture sur les réseaux sociaux, en story de son compte Instagram. "Après plus d’un mois de séparation, il est temps pour moi d’annoncer la rupture de mes fiançailles avec mademoiselle Alviti et de lui souhaiter bonne chance pour la suite", a-t-il écrit avec une photo romantique du couple en fond.

Une triste nouvelle qui a beaucoup fait réagir la toile. Et pour cause, les fans s'étaient attachés au couple qui avait de grands projets. Comme fonder une famille... "Je ressens un grand désir d'avoir un enfant. J'espère y arriver bientôt, je me sens prête à le faire. Après tout, on ne vit pas uniquement au travail !", avait fait savoir Sveva Alviti à nos confrères du magazine italien "Amica".