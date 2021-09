Un évêque catalan au parcours controversé démissionne par amour d'une romancière ÉROTIQUE

Xavier Novell a été désigné évêque en 2010, à l’âge de 41 ans, faisant de lui le plus jeune d’Espagne. D'après nos confrères du média Courrier International, Xavier Novell a démissionné fin août pour “?des raisons strictement personnelles”. Ce religieux très controversé dans le pays, a trouvé l’amour auprès d’une écrivaine de littérature érotique et satanique...

L'évêque catalan Xavier Novell a longtemps été connu comme étant le plus jeune évêque d’Espagne après sa nomination en 2010. Âgé de 41 ans à l'époque, il était à la tête du diocèse de Solsona, une petite commune située en plein cœur de la Catalogne. Ce religieux aujourd'hui âgé de 52 ans est très controversé en Espagne notamment pour sa médiatisation sur “son engagement dans la cause indépendantiste (ndlr, le mouvement d'indépendance catalane), qui l’a conduit à être un porte-drapeau du référendum illégal du 1er octobre 2017”, retranscrit le Courrier International en citant "La Razón", un journal conservateur et catholique espagnol.

Près de 4 ans plus tard, Xavier Novell est revenu sur le devant de la scène médiatique, mais cette fois-ci, de l’autre côté des Pyrénées. Le 23 août dernier, le Vatican a accepté sa démission pour “des raisons strictement personnelles”.

Les médias espagnols, dont le quotidien "El País", ont révélé par la suite que l’évêque était tombé amoureux d’une femme, une psychologue connue comme étant “l’autrice de plusieurs romans érotiques”, écrit le Courrier International. “Dans ses œuvres, la romancière aborde des sujets tels que le satanisme”, ajoutent nos confrères en citant des médias espagnols.

Un évêque controversé "homophobe, antidivorce et antiavortement"

Xavier Novell a toujours été sur le devant de la scène médiatique, de sa désignation d'évêque à l'après en passant par son engagement dans la cause indépendantiste catalane. Cet ex-religieux se dénote surtout par sa "réputation sulfureuse", écrivent nos confrères. En citant le média espagnol "El Diario", nos confrères le décrivent comme “l’évêque qui a semé la haine”, une personne “homophobe, antidivorce et antiavortement, quelqu’un qui n’aimait pas les minijupes pendant la messe”.

Toujours selon nos confrères, Xavier Novell soutient les thérapies de conversion pour les homosexuels, visant à modifier leur orientation sexuelle ou identité de genre. Il aurait même, d’après plusieurs médias espagnols, organisé des séances d’exorcisme...