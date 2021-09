Grosse panique pour les fans de Britney Spears: son compte Instagram a été supprimé

Les fans de Britney Spears qui suivent les faits et gestes de la star via son compte Instagram sont restés perplexes quand un message est apparu sur Instagram leur signalant que le compte de la star n'existait plus. "Désolé, cette page n'est pas disponible" et "Utilisateur non trouvé" reviennent lorsqu'on souhaite effectuer une visite sur la page de la pop star ce mardi.

Après avoir créé un mouvement de panique auprès de ses abonnés inquiets du sort de la pop star, Britney Spears, 39 ans, a posté un message pour rassurer ses fans sur sa page Twitter plus tard s'expliquant: "Ne vous inquiétez pas … Je fais juste une petite pause dans les réseaux sociaux pour célébrer mes fiançailles !!!! Je reviens vite!", leur a-t-elle notifié.

Cette décision a été prise après avoir annoncé dimanche qu'elle était fiancée à Sam Asghari, 27 ans, via Instagram.

La star aurait pris la décision d'envoyer un message "puissant" alors qu'elle souhaite mettre fin à sa tutelle, selon Page Six.

"Elle est heureuse et ne s'est jamais sentie aussi bien", a déclaré la source, ajoutant, "et le silence peut être plus puissant que les mots."

Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure Instagram est réellement sous le contrôle de Britney.

"Une enquête explosive du New Yorker sur la star publiée en juillet dernier a révélé qu'un groupe d'une dizaine de personnes étaient responsables de la gestion des affaires juridiques et commerciales de Spears, des relations publiques et des médias sociaux dont ses publications sur Instagram et Twitter."