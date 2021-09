 Justin Bieber bientôt papa? Cette étrange interaction avec son épouse qui pose question (vidéo)

Ce lundi soir, le gratin du show-business s'était donné rendez-vous sur le tapis rouge du gala du Met à New York. Et le comportement du couple des Bieber a posé question. En effet, les fans de Justin Bieber pensent que le chanteur pourrait bientôt devenir papa.

Lors de cette interaction filmée et publiée sur le compte Twitter de Vanity Fair, on peut voir Justin et son épouse Hailey prendre la pose devant les dizaines de photographes présents.

Tout à coup, la pop star de 27 ans, place tendrement ses mains sur le ventre de son épouse et on peut voir le mannequin, 24 ans, retirer les mains de son mari de son ventre peu de temps après les y avoir placées... De quoi se demander si le premier bébé Bieber est attendu pour 2022...